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Жители подмосковного города остались без воды из-за долгов
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Четверть населения подмосковного Дмитрова лишилась горячей воды из-за долга 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Горячей воды в подмосковном Дмитрове лишилась четверть населения — жильцы 73 многоквартирных домов, сумма совокупного долга управляющих компаний составляет около 500 миллионов рублей, сообщает Министерство ЖКХ Московской области.
"В Дмитрове 31.07 отключили три котельных из девяти. Отключено 73 МКД (многоквартирных дома), примерно 15 тысяч населения, что составляет 24% от населения Дмитрова. Сумма совокупного долга управляющих компаний перед ресурсоснабжающей организацией составляет около 500 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Во вторник по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева министерство ЖКХ региона организовало ряд встреч, на которых были достигнуты договорённости по урегулированию задолженности.
"Сегодня — завтра возобновится подача ГВС (горячего водоснабжения) в отключённый жилой фонд, кроме этого, МинЖКХ предписал администрации муниципалитета всерьёз заняться взысканием задолженности. МинЖКХ держит ситуацию на оперативном контроле", — добавили в ведомстве.
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