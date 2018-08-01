Пятерых членов «банды ГТА» осудили за убийства

Мособлсуд признал виновными в бандитизме и убийствах пятерых членов «банды ГТА»

Подмосковья и Московский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении пятерых членов «банды ГТА» в рамках уголовного дела о серии убийств водителей на дорогах Москвы Калужской области в 2012-2014 годах.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что суд начал оглашение с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимых.

Ранее сообщалось, что для четверых членов группировки обвинение потребовало пожизненного срока, пятому — 25 лет колонии строгого режима . Также обвинение просит взыскать с них штраф на суммы от 700 тыс. до 900 тыс. рублей.

По версии следствия, в «банду ГТА» входили не менее 15 выходцев из стран Центральной Азии. По данным прокуратуры, члены банды убили не менее 17 человек.

Изначально на скамье подсудимых находились девять человек, однако 1 августа 2017 года в здании Мособлсуда обвиняемые, завладев оружием конвоя, устроили перестрелку с правоохранителями. Четверо членов банды были убиты.