Пятерых членов «банды ГТА» осудили за убийства

Московский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении пятерых членов «банды ГТА» в рамках уголовного дела о серии убийств водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области в 2012-2014 годах.
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что суд начал оглашение с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимых.
Ранее сообщалось, что для четверых членов группировки обвинение потребовало пожизненного срока, пятому — 25 лет колонии строгого режима. Также обвинение просит взыскать с них штраф на суммы от 700 тыс. до 900 тыс. рублей.
По версии следствия, в «банду ГТА» входили не менее 15 выходцев из стран Центральной Азии. По данным прокуратуры, члены банды убили не менее 17 человек.
Изначально на скамье подсудимых находились девять человек, однако 1 августа 2017 года в здании Мособлсуда обвиняемые, завладев оружием конвоя, устроили перестрелку с правоохранителями. Четверо членов банды были убиты.