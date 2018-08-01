Сибиряк поплатился за финансирование террористов

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Житель Красноярска приговорен к 5,5 года колонии за финансирование терроризма 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Житель Красноярска приговорен к 5,5 года лишения свободы за перевод средств на финансирование международной террористической организации. Об этом в среду сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
Установлено, что 28-летний молодой человек ночью через терминал оплаты перевел деньги на счет электронного кошелька, используемого для финансирования деятельности международных террористов.
"Подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления по части 1 статьи 205.1 УК РФ и ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", — сообщили в прокуратуре.
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