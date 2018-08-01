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Потерявшуюся девочку нашли на балконе 15 этажа
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В Уфе потерявшуюся трехлетнюю девочку нашли на козырьке балкона 15 этажа 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Правоохранители Уфы нашли трехлетнюю девочку, пропавшую во вторник, на козырьке балкона 15 этажа строящегося дома, медики обследуют ребенка, сообщили в следственном управлении СК РФ по Башкирии.
В полицию с заявлением о пропаже трехлетней дочери житель Уфы обратился во вторник. Со слов мужчины, вечером 31 июля девочка находилась на территории одного из строящихся зданий города Уфы вместе с ним и старшим братом. "После 21.00 мужчина работал на четвертом этаже здания, а его дети играли этажом ниже, мальчик ненадолго поднялся к отцу, чтобы передать мобильный телефон, оставив сестру одну на третьем этаже. Когда он снова спустился вниз, девочки там уже не было, самостоятельные поиски ребенка не принесли результатов, отец девочки обратился за помощью к правоохранителям", — сообщили в управлении.
Поиски ребенка ведись всю ночь, в них участвовали не только следователи и полицейские, но и строители строящегося объекта. Девочку нашли утром 1 августа.
"Она была обнаружена на козырьке балкона пятнадцатого этажа. Строитель, услышавший негромкий плач ребенка, спустился к девочке с крыши здания и находился с ней до приезда спасателей, которые оперативно прибыли на место и подняли ребенка наверх, где его ждали родители. В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает, она проходит необходимые обследования в одном из медицинских учреждений города", — говорится в сообщении ведомства.
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