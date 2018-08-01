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На российском пляже нашли тело гражданина КНДР
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В Находке нашли тело утонувшего гражданина КНДР 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники Находкинского поисково-спасательного отряда (филиал ДВРПСО МЧС России) в среду обнаружили на пляже в Находке тело утонувшего гражданина КНДР, сообщил РИА Новости представитель отряда.
"Сегодня в 11.28 местного времени тело утонувшего было найдено в районе пляжа напротив автовокзала Находки", — сказал собеседник.
Как сообщает в среду ДВРПСО, вечером 30 июля дежурному поступило сообщение от иностранца о том, что в море в районе автовокзала Находки утонул его друг, по предварительной информации, гражданин КНДР. На лодке "Фаворит — 420" спасатели обследовали акваторию мелководной бухты, работали до наступления сумерек. Во вторник, 31 июля, спасатели увеличили район поиска. Всего было обследовано более 5 тысяч квадратных метров.
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