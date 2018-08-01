На российском пляже нашли тело гражданина КНДР

В Находке нашли тело утонувшего гражданина КНДР

"Сегодня в 11.28 местного времени тело утонувшего было найдено в районе пляжа напротив автовокзала Находки", — сказал собеседник.

Как сообщает в среду ДВРПСО, вечером 30 июля дежурному поступило сообщение от иностранца о том, что в море в районе автовокзала Находки утонул его друг, по предварительной информации, гражданин КНДР. На лодке "Фаворит — 420" спасатели обследовали акваторию мелководной бухты, работали до наступления сумерек. Во вторник, 31 июля, спасатели увеличили район поиска. Всего было обследовано более 5 тысяч квадратных метров.