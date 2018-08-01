Еще одного фигуранта «Зимней вишни» не выпустили

Суд оставил под арестом руководителя тушения пожара в торговом центре «Зимняя вишня» Андрея Бурсина, сообщает РИА Новости.
«Постановление Центрального районного суда города Кемерово от 10 июля в отношении Бурсина Андрея Сергеевича оставить без изменения, доводы апелляционного представления (прокуратуры) и жалобу (адвоката) — без удовлетворения», — сказала судья.
Бурсин был задержан 7 июля. Ему предъявлено обвинение в халатности.
31 июля Следственный комитет России завершил предварительное следствие по уголовному делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемеровской области в отношении семи обвиняемых.