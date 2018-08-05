Тонущего мужчину спасли из пруда в Москве 

Спасатели вытащили из Мещерского пруда в столице тонущего мужчину, ему оказали первую помощь, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.
«Четвертого августа 2018 года в 20:00 спасателями поисково-спасательной станции «Мещерская» при патрулировании с поверхности воды Мещерского пруда был спасен мужчина, ему была оказана первая помощь», — говорится в сообщении.
Спасатели напоминают, что купание в необорудованных местах категорически запрещено. Также нельзя заходить в воду в состоянии даже легкого алкогольного опьянения.
«Соблюдайте правила поведения на водных объектах. Будьте бдительны», — заключается на сайте.