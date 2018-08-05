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Тонущего мужчину спасли из пруда в Москве
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Тонущего мужчину спасли из пруда в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: Пресс-служба Заместителя Председателя Правительства Московской области Д.В. Пестова
Спасатели вытащили из Мещерского пруда в столице тонущего мужчину, ему оказали первую помощь, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.
«Четвертого августа 2018 года в 20:00 спасателями поисково-спасательной станции «Мещерская» при патрулировании с поверхности воды Мещерского пруда был спасен мужчина, ему была оказана первая помощь», — говорится в сообщении.
Спасатели напоминают, что купание в необорудованных местах категорически запрещено. Также нельзя заходить в воду в состоянии даже легкого алкогольного опьянения.
«Соблюдайте правила поведения на водных объектах. Будьте бдительны», — заключается на сайте.
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Комментарии1  Ещё 6 источников 
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