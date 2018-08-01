«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке

Центральноафриканской республике (ЦАР) местные военные обнаружили тела трех мужчин. Ими оказались российские граждане: журналист Охран Джемаль , кинорежиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Мужчины приехали в страну для съемки документального фильма: их атаковали из засады, когда они ехали на встречу с координатором. По предварительной версии, на них могли напасть из-за дорогостоящей техники.

В ЦАР в 23 км от населенного пункта Сибю были обнаружены тела журналиста Орхана Джемаля, кинорежиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. Их машину расстреляли неизвестные, в живых остался только водитель автомобиля.

На съемочную группу напали 30 июля примерно в десять часов вечера по местному времени.

Как сообщил агентству Reuters мэр центральноафриканского города Сибю Анри Дэпеле, преступники поджидали журналистов в засаде в кустах около дороги.

Дэпеле, передавая слова водителя, подчеркивает, что «смерть (троих мужчин) была мгновенной».

Тела россиян со множественными пулевыми ранениями обнаружили местные военные. Анонимный источник в полиции сообщил Reuters , что при жертвах нашли пресс-карты и авиабилеты из Москвы в Касабланку и из Касабланки в Банги . Позже выяснилось, что все пресс-карты были просроченными.

«По поступающей из Центральноафриканской Республики информации, 30 июля недалеко от Сибю (300 км на север от столицы ЦАР — Банги) погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. В настоящий момент их тела уже доставлены в Банги», — сообщается на сайте МИД РФ.

«посольство России в ЦАР, к сожалению, не было информировано о пребывании на территории страны российских журналистов.

Сотрудники нашей дипмиссии находятся сейчас в тесном контакте с местными правоохранительными органами и правительственными структурами на предмет выяснения всех обстоятельств гибели российских граждан и проведения мероприятий по отправке тел на Родину. Выражаем соболезнования родным и близким погибших и готовы оказать их семьям необходимую поддержку».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Джемаль был одним из создателей «Союза религиозных журналистов» и «Мусульманского союза журналистов России». Значительную часть своей творческой жизни Джемаль посвятил войне. В 2008 году он написал книгу «Хроники пятидневной войны» о российско-грузино-осетинском конфликте, во время которого он сопровождал батальон «Восток». В августе 2011 года он в качестве журналиста «Известий» отправился в командировку на войну в Ливии , где получил ранение в ногу во время битвы за Триполи.

Российский кинорежиссер-документалист Александр Расторгуев снял фильм «Чистый четверг» для ГТРК «Дон-ТР» , после чего его и всю съемочную группу уволили. В 2001 году основал свою собственную студию «Кино». Через шесть лет снял фильм «Жар нежных. Дикий пляж», принесший ему премии «Триумф», «Белый слон» и специальный приз Международного фестиваля документального кино в Амстердаме

Расторгуев жил и работал в Ростове-на-Дону. Одна из последних работ убитого в ЦАР режиссера была снята в Донбассе. Ею стал фильм «Война и мир Захара Прилепина».

Кирилл Радченко был оператором и принимал участие в съемках нескольких документальных фильмов. Он работал в компании Troppierre Group, занимающейся предоставлением услуг в области создания видео— и фотоконтента. В 2015-2016 годах участвовал в съемках российского веб-сериала «Район тьмы». С 2016 года сотрудничал с сетевым информационным агентством ANNA-News ( Абхазия ), работал в Сирии, на Украине

Обстановка в ЦАР последние несколько лет крайне неспокойная в связи с межконфессиональным конфликтом, который продолжается там с 2013 года.