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Продавец авиабилетов обворовала клиентов на 4 млн
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Продавец путёвок обворовала клиентов 

News.ru 6 часов назад
Фото: ТАСС
СК Камчатки возбудил уголовное дело, связанное с мошенничеством при продаже авиабилетов на сумму более 4 млн рублей. Дело открытопо ст. 159 УК РФ. Обвиняемым может грозить до 10 лет лишения свободы.
На данный момент, как сообщает МВД России по Дальневосточному федеральному округу, подозреваемой является 31-летняя женщина из города Елизово. Она работала кассиром в туристическом агенстве. Забирая деньги у клиентов, она не бронировала рейсы и отели, а полученные деньги забирала себе. Клиенты компании при посадке на рейс оповещались, что их бронь не выкуплена.
На данный момент денежные средства клиентам не были возвращены.
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