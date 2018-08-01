Продавец авиабилетов обворовала клиентов на 4 млн

Продавец путёвок обворовала клиентов

СК Камчатки возбудил уголовное дело, связанное с мошенничеством при продаже авиабилетов на сумму более 4 млн рублей. Дело открытопо ст. 159 УК РФ. Обвиняемым может грозить до 10 лет лишения свободы.

На данный момент, как сообщает МВД России по Дальневосточному федеральному округу, подозреваемой является 31-летняя женщина из города Елизово . Она работала кассиром в туристическом агенстве. Забирая деньги у клиентов, она не бронировала рейсы и отели, а полученные деньги забирала себе. Клиенты компании при посадке на рейс оповещались, что их бронь не выкуплена.

На данный момент денежные средства клиентам не были возвращены.