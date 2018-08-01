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Мужчина напал с отверткой на медсестру и пожалел
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Житель Владивостока получил срок за нападение с отверткой на медсестру 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: Twitter
Житель Владивостока получил 6,5 лет лишения свободы за нападение с отверткой на бывшую сожительницу работавшую медсестрой, сообщает прокуратура Приморья.
В результате нападения, произошедшего в январе 2018 года, женщину отправили в больницу с ранами шеи и спины. Полиция выяснила, что напал на нее ревнивый сожитель. Следователи возбудили дело.
«Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил», — передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.
Напомним, в ноябре 2017 года в Омске пьяный мужчина сломал нос врачу скорой, который оказывал медицинскую помощь его матери; водитель скорой был вынужден применить травматический пистолет.
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