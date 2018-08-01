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Названа причина крушения самолета в Мексике
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Власти назвали причину крушения пассажирского самолета в Мексике 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Durango Civil Protection
Губернатор мексиканского штата Дуранго Хосе Росас Аиспуро заявил, что причиной крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico стал резкий порыв ветра. Слова чиновника цитирует La Gaceta Mexicana.
"При взлете самолет от сильного порыва ветра резко снизился и ударился о землю левым крылом, в результате чего отвалились два двигателя", — сказал Аиспуро.
Также он отметил, что пилот самолета находится в стабильном тяжелом состоянии.
Ранее причиной авиакатастрофы назывались неблагоприятные погодные условия.
Также ранее мексиканские власти заявляли, что после авиакатастрофы были госпитализированы 98 человек.
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