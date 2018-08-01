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В Казахстане задержали четырех россиян
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В Казахстане пограничники задержали четырех россиян после выстрела в воздух 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: AFP
Казахстанские пограничники задержали на Каспии четверых граждан РФ, сделав предупредительный выстрел в воздух, сообщила в среду пресс-служба пограничной службы Комитета национальной безопасности.
По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 1 августа в казахстанской акватории Каспия. Морские пограничники обнаружили малое плавательное средство с двумя двигателями. В сообщении отмечается, что, заметив пограничный катер, нарушители пытались скрыться.
"Предупредительный выстрел пограничников в воздух быстро охладил их прыткость. Они были вынуждены бросить якорь и поднять руки. Все четверо, которые находились на малом плавательном средстве, оказались гражданами РФ", — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что "при них находились запас воды на 200 литров, газовая плитка с запасным баллоном, запас продуктов и запчасти". "Проводятся следственные мероприятия", — заявили в ведомстве.
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