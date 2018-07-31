Сотрудников «Известий» в ЦАР не было, заявили в издании 

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Сотрудников "Известий" на территории ЦАР не было, об этом говорится в заявлении на сайте издания.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники сообщило, что три человека с пресс-картами, предположительно выходцев из России, убиты в Центральноафриканской республике. Некоторые СМИ сообщали, что двое из троих убитых были сотрудниками «Известий».
"Ни один сотрудник «Известий» в последнее время на территории Центральноафриканской Республики не находился", — говорится в сообщении пресс-службы МИЦ «Известия».
"Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет", — также говорится в сообщении.