Крокодил напал на дрессировщика на глазах у публики

Крокодил чуть не оторвал дрессировщику руку на глазах у публики

Дрессировщик засунул руку в пасть крокодила во время выступления и чуть не лишился конечности. Видео инцидента опубликовало издание Daily Mail.

Инцидент произошел в зоопарке города Чианграй Таиланд . 45-летний укротитель по имени Тао устроил представление перед сотней зрителей.

Во время трюка он засунул руку в пасть крокодила до предплечья, но внезапно рептилия сомкнула челюсть и попыталась растерзать человека. Мужчине удалось вырвать руку, но на кадрах видно, как она сильно повреждена и истекает кровью.

Автор ролика — посетитель зоопарка, который пришел посмотреть на шоу с женой и детьми. Позднее он выяснил, что дрессировщик в порядке и вскоре снова выйдет на работу.