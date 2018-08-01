На борту потерпевшего крушение в Мексике самолета не было россиян

"Нам только что сообщили, что россиян на борту не было", — сказали РИА Новости в консульстве.

Всего на борту Embraer 190 бразильской сборки находился 101 человек — 97 пассажиров и четыре члена экипажа. Самолет, находящийся в эксплуатации 10 лет, потерпел аварию в аэропорту города Дуранго, направляясь в Мехико. Из-за сильного ветра взлет самолета был затруднен, экипаж попытался остановить взлет, однако самолет тут же сел и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

Большая часть пассажиров и члены экипажа, несмотря на возникший пожар, смогли самостоятельно покинуть судно. Точное число раненых пока уточняется. По предварительным данным, пострадали несколько десятков человек.