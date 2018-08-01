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«Россиян на борту не было»
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На борту потерпевшего крушение в Мексике самолета не было россиян 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © REUTERS
Граждан России на борту потерпевшего аварию в Мексике пассажирского самолета не было, сообщили РИА Новости в российском консульстве в Мехико.
"Нам только что сообщили, что россиян на борту не было", — сказали РИА Новости в консульстве.
Всего на борту Embraer 190 бразильской сборки находился 101 человек — 97 пассажиров и четыре члена экипажа. Самолет, находящийся в эксплуатации 10 лет, потерпел аварию в аэропорту города Дуранго, направляясь в Мехико. Из-за сильного ветра взлет самолета был затруднен, экипаж попытался остановить взлет, однако самолет тут же сел и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.
Большая часть пассажиров и члены экипажа, несмотря на возникший пожар, смогли самостоятельно покинуть судно. Точное число раненых пока уточняется. По предварительным данным, пострадали несколько десятков человек.
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