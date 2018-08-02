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Замруководителя ЦУР допрашивают по делу о гибели журналистов в ЦАР
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Замруководителя ЦУР допрашивают по делу о гибели журналистов в ЦАР 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Заместитель руководителя Центра управления расследованиями Анастасия Горшкова находится в СК РФ, где дает показания по делу о гибели журналистов в ЦАР, сообщил глава ЦУР Андрей Коняхин.
"Уже три часа в Следственном комитете идет допрос заместителя главного редактора ЦУРа Анастасии Горшковой. Она проходит как свидетель по делу об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, снимавших фильм об участии России в конфликте в Центральноафриканской Республике", — говорится в сообщении Коняхина, опубликованном на сайте «МБХ медиа».
В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство». Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек. Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР «практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится». В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской Республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.
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