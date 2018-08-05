В Москву доставили тела погибших в ЦАР российских журналистов

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Тела погибших в Центральноафриканской республике российских журналистов доставлены в Москву в ночь на воскресенье авиарейсом из Парижа, сообщил РИА Новости источник в аэропорту.

Борт авиакомпании Air France сел в «Шереметьево» с небольшой задержкой около 00.12 мск. Еще несколько часов назад ожидалась задержка более чем на полчаса, но этого не произошло.

"Тела журналистов перевозили рейсом 1144 компании Air France. На месте их встречали представители следствия. Тела будут отвезены на судмедэкспертизу", — рассказал собеседник.

По его словам, сопровождающие тела погибших люди не будут общаться со СМИ и проходить через основной терминал аэропорта, где их ждут журналисты. На место встречи рейса в терминал E прибыли также родные погибших и представители Центра управления расследованиями, по заданию которого журналисты поехали в Африку.

Гибель журналистов

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК России возбудил уголовное дело по статье «убийство». Как сообщил Центр управления расследованиями, они снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД России назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности в ЦАР частной военной компании, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.

Ранее в российском посольстве в ЦАР РИА Новости сообщили, что тела погибших отправлены бортом авиакомпании Air France из Банги в Москву. Там добавили, что прибытие в Москву ожидается в ночь на воскресенье. Телеканал «Россия 24» утром в субботу сообщал, что самолет с телами журналистов приземлился в Париже.

Семья Джемаля рассчитывает получить его тело для погребения в среду. Прощание с погибшим журналистом пройдёт во дворе Московской соборной мечети, похоронен он будет на Хованском кладбище столицы, в мусульманском секторе.

Соавтор кинематографиста Расторгуева Сусанна Баранжиева сообщала РИА Новости, что следователи планируют передать тело режиссера семье во вторник после завершения следственных действий. Она добавила, что ясности с местом захоронения пока нет, но этот вопрос решится в ближайшее время.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.

Ранее на сайте консульского департамента МИД России были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР «практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится». В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.