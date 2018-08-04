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Глава ЮНЕСКО призвала к расследованию убийства российских журналистов в ЦАР
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Глава ЮНЕСКО призвала к расследованию убийства российских журналистов в ЦАР 

ТАСС 47 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ПАРИЖ, 4 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле осуждает убийство трех российских журналистов в Центральноафриканской республике и призывает провести расследование этого преступления. Об этом говорится в письменном заявлении главы ЮНЕСКО.
"Я осуждаю это ужасающее нападение, унесшее жизни журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко", — заявила гендиректор ЮНЕСКО. — Я призываю национальные власти приложить все усилия для расследования обстоятельств этого шокирующего нападения и привлечения его виновников к ответственности". «Для общества в целом важно, чтобы журналисты могли выполнять свою миссию по информированию общественности, не опасаясь за свою жизнь», — подчеркнула при этом глава Одре Азуле.
Во вторник посольство России в ЦАР сообщило о гибели трех человек в районе города Сибю к северу от столицы страны — Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.
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