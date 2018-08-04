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Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство российских журналистов в ЦАР
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Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство российских журналистов в ЦАР 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 4 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле осуждает убийство трех российских журналистов в Центральноафриканской республике и призывает приложить усилия для расследования обстоятельств произошедшего, говорится в заявлении Азуле.
"Я осуждаю это ужасающее нападение, унесшее жизни журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко… Я призываю национальные власти приложить все усилия для расследования обстоятельств этого шокирующего нападения и привлечения его виновников к ответственности", — говорится в заявлении Азуле.
Также отмечается, что «для общества в целом важно, чтобы журналисты могли выполнять свою миссию по информированию общественности, не опасаясь за свою жизнь».
"ЮНЕСКО борется за повышение безопасности журналистов посредством глобальных информационно-разъяснительных кампаний, программ по наращиванию потенциала и ряда других мер, в частности, плана действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности", — написано в коммюнике организации.
В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство». Как сообщил Центр управления расследованиями, направивший журналистов в эту командировку, они снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну. Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.
Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР «практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится». В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.
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