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Раскрыты данные о командировке убитых в ЦАР журналистов
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Раскрыты данные о командировке убитых в ЦАР журналистов 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Погибшие в ЦАР российские журналисты планировали посетить базу на территории поместья Беренго, где, по некоторым данным, располагаются наемники частной военной компании «Вагнер». Об этом рассказала заместитель главного редактора «Центра управления расследованиями» Анастасия Горшкова изданию «Дождь».
Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев прибыли в столицу ЦАР Банги 28 июля, на следующий день они отправились в Беренго, но туда их не пустили, потребовав аккредитацию от Минобороны Центральноафриканской республики. Журналисты оставили свои данные, аккредитацию пообещали выдать через пять дней.
На следующий день Джемаль, Радченко и Расторгуев собирались встретиться с так называемым фиксером, консультантом, помогающим в съемках. Его звали Мартин, он был членом миссии ООН. Встреча была назначена в населенном пункте Бомбари в 400 км от Банги.
Как рассказала Горшкова, водителя, с которым журналисты перемещались по стране, рекомендовал Мартин. Он говорил, что путь до Бомбари займет около полутора дней из-за блокпостов и плохих дорог.
30 июля журналистов обстреляли из засады в 23 км от города Сибю.
С собой у съемочной группы было 8,5 тысяч долларов и аппаратура. Пока неизвестно, похищены ли деньги. Ранее «Интерфакс» писал, что убийство могло быть совершено с целью ограбления.
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