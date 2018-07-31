Раскрыты данные о командировке убитых в ЦАР журналистов

Погибшие в ЦАР российские журналисты планировали посетить базу на территории поместья Беренго, где, по некоторым данным, располагаются наемники частной военной компании «Вагнер». Об этом рассказала заместитель главного редактора «Центра управления расследованиями» Анастасия Горшкова изданию «Дождь».

На следующий день Джемаль, Радченко и Расторгуев собирались встретиться с так называемым фиксером, консультантом, помогающим в съемках. Его звали Мартин, он был членом миссии ООН . Встреча была назначена в населенном пункте Бомбари в 400 км от Банги.

Как рассказала Горшкова, водителя, с которым журналисты перемещались по стране, рекомендовал Мартин. Он говорил, что путь до Бомбари займет около полутора дней из-за блокпостов и плохих дорог.

30 июля журналистов обстреляли из засады в 23 км от города Сибю