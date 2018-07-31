На Москве-реке перевернулся гидроцикл

Гидроцикл с двумя молодыми людьми перевернулся на Москве-реке на северо-западе столицы. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"На Москве-реке перевернулся гидроцикл с двумя молодыми людьми. Московские спасатели оперативно подняли пострадавших на борт катера и доставили на поисково-спасательную станцию "Карамышево", — сказал собеседник агентства.

Спасенным оказали первую помощь. Спустя 20 минут молодые люди покинули станцию, от медпомощи они отказались.