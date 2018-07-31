Ещё
На Москве-реке перевернулся гидроцикл
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Москве-реке перевернулся гидроцикл 

ТАСС 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Гидроцикл с двумя молодыми людьми перевернулся на Москве-реке на северо-западе столицы. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
"На Москве-реке перевернулся гидроцикл с двумя молодыми людьми. Московские спасатели оперативно подняли пострадавших на борт катера и доставили на поисково-спасательную станцию "Карамышево", — сказал собеседник агентства.
Спасенным оказали первую помощь. Спустя 20 минут молодые люди покинули станцию, от медпомощи они отказались.
ТАСС: последние новости
Захарова: российские дипломаты выехали на опознание троих убитых в ЦАР В Нижнем Новгороде нашли тело журналиста "АиФ", пропавшего 10 дней назад Росавтодор приступил к ликвидации обрушения моста на Ярославском шоссе в Подмосковье
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете7
Лепс ударил Аллу Михееву299
В РФ задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста251
Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу86
Предсказано наступление смертельно опасной жары1
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение