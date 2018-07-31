Осужденный за убийство Немцова объявил голодовку

Дадаев голодает по причине «необоснованного помещения в ШИЗО (штрафной изолятор)», написала Магомедова в Facebook. Также, по ее словам, в ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области 17 человек объявили голодовку из-за «необоснованного закрытия мечети».

В январе Дадаев был этапирован в колонию для бывших силовиков в Иркутске

Московский окружной военный суд приговорил Дадаева, признанного виновным в убийстве Немцова, к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Соучастники Дадаева получили от 11 до 19 лет колонии.