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Осужденный за убийство Немцова объявил голодовку
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Осужденный за убийство Немцова объявил голодовку 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Адвокат Роза Магомедова сообщила, что осужденный за убийство политика Бориса Немцова бывший боец батальона «Север» Заур Дадаев объявил голодовку в колонии.
Дадаев голодает по причине «необоснованного помещения в ШИЗО (штрафной изолятор)», написала Магомедова в Facebook. Также, по ее словам, в ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области 17 человек объявили голодовку из-за «необоснованного закрытия мечети».
В январе Дадаев был этапирован в колонию для бывших силовиков в Иркутске.
Московский окружной военный суд приговорил Дадаева, признанного виновным в убийстве Немцова, к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Соучастники Дадаева получили от 11 до 19 лет колонии.
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