Ходорковский оправдался за гибель журналистов в ЦАР

Ходорковский попытался оправдаться за гибель журналистов в ЦАР

Ходорковский отметил, что убитые в ЦАР были «профессиональными военкорами с большим опытом», поэтому с его стороны было бы «странно» навязывать им решение проблемы безопасности.

«Все что им было нужно, обсуждалось ими напрямую с главредом, запрошенные ресурсы предоставлялись. Поездка ими оговаривалась с миротворцами ООН, представителями повстанцев и официальными властями. Причины отказа от сопровождения и выбора именно такого маршрута, такого времени и способа передвижения нами выясняются», — написал он.

Накануне стало известно, что в ЦАР были убиты военный корреспондент Орхан Джемаль , режиссёр-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее в среду в посольстве России в ЦАР заявили, что основная версия в деле об убийстве россиян — нападение с целью ограбления.