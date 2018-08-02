Ходорковский оправдался за гибель журналистов в ЦАР

Михаил Ходорковский, пытаясь на своей странице в Facebook оправдаться за гибель российских журналистов в Центрально-Африканской Республике, переложил ответственность за организацию поездки на главного редактора «Центра управления расследованиями» Андрея Коняхина.
Ходорковский отметил, что убитые в ЦАР были «профессиональными военкорами с большим опытом», поэтому с его стороны было бы «странно» навязывать им решение проблемы безопасности.
«Все что им было нужно, обсуждалось ими напрямую с главредом, запрошенные ресурсы предоставлялись. Поездка ими оговаривалась с миротворцами ООН, представителями повстанцев и официальными властями. Причины отказа от сопровождения и выбора именно такого маршрута, такого времени и способа передвижения нами выясняются», — написал он.
Накануне стало известно, что в ЦАР были убиты военный корреспондент Орхан Джемаль, режиссёр-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
Ранее в среду в посольстве России в ЦАР заявили, что основная версия в деле об убийстве россиян — нападение с целью ограбления.
После трагедии на «Центр управления расследованиями» Ходорковского, организовавший поездку, обрушился шквал критики. Общественная палата, в частности, потребовала ответить на вопрос, почему заказчики материала не обеспечили безопасность съемочной группы, отправив ее в регион с нестабильной обстановкой без охраны, с дорогостоящим оборудованием и большой суммой денег.