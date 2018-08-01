Экс-соратник Вагнера прокомментировал гибель россиян в ЦАР

Экс-соратник Вагнера прокомментировал гибель российских журналистов в ЦАР

Как сообщают СМИ, они снимали фильм о российской частной военной компании «Вагнер». Французская газета Ouest France сообщает, что журналисты направлялись в город Сибю , где, по информации издания, размещался батальон вооруженных сил ЦАР, тренируемый россиянами.

«Несколько советников, направленных из Москвы, проводят тренировочную миссию для этого подразделения, и сотрудники Вагнера могут также находиться там», — отмечает издание. Сообщается также, что Москва поддерживает военное присутствие там свыше полугода.

В ЦАР продолжается период нестабильности с 2013 года, после того, как экс-президент Франсуа Бозизе был свергнут ополченцами Селекки.

«Русские получили зеленый свет от ООН, чтобы поставлять стрелковое оружие в ЦАР. Более 150 российских инструкторов обучают солдат вооруженных сил Центральноафриканской республики (FACA) использованию этого оружия. Другие советники из России работают с президентом Таудерой, чья ближайшая охрана включает в себя 40 россиян. Некоторые из этих консультантов интегрированы в два новых подразделения FACA. Среди них сотрудники частных компаний, специализирующихся на военной подготовке и консультировании. О присутствии сотрудников Вагнера сообщили в городе Банги», — пишет Ouest France.

В свою очередь Евстафий Ботвиньев, бывший соратник Дмитрия Уткина («Вагнера») тоже подтверждает факт российской военной помощи действующему правительству ЦАР.

«Вагнеровцы там работают по профилю. Поддерживают ЦАРьков в племенах и контролируют процесс распила ресурсов. Мы уже не первый день там, почему для всех это новость, — я даже удивляюсь», — сказал он корреспонденту «Ридуса».

Ботвиньев добавил, что он прогнозировал наращивание российского военного присутствия в Африке еще год назад.

«Мы стали гарантами для местных упырей-князьков. В смысле, гарантами сохранения их власти за счёт нашего оружия и наёмников. Живой Асад хорошая реклама. Упыри живы и довольны, а нам ресурсы от них капают. В основном, ископаемые — уран, алмазы», — говорит он.

С 2012 года правительству Центральноафриканской республики противостоят повстанцы группы «Селека», представленной, в первую очередь, радикальными мусульманами.

Вооруженные столкновения мусульман с христианами достигли апогея в 2014 году. Тогда погибла французская журналистка Камиль Лепаж. Удалось достигнуть перемирия, однако оно оказалось временным.

Российских журналистов, по имеющейся сейчас информации, убили грабители. С собой у них было восемь с половиной долларов наличными и две дорогие камеры — солидный куш для нищей африканской провинции.