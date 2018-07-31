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Пропавший в Нижнем Новгороде журналист найден мертвым
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Пропавшего в Нижнем Новгороде журналиста нашли мертвым 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Корреспондент «Аргументов и фактов» Сергей Грачев, пропавший в Нижнем Новгороде, найден погибшим, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение на сайте нижегородского поисково-спасательного отряда «Волонтер».
«Грачев Сергей Юрьевич, 38 лет. Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.
О причинах смерти Грачева пока ничего не известно.
Грачев находился в Нижнем Новгороде в командировке и должен был освещать события проходящего там кинофестиваля «Горький fest».
Последний раз Сергея видели 21 июля, когда он выходил из отеля «Шератон».
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