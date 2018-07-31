Пропавший в Нижнем Новгороде журналист найден мертвым

Пропавшего в Нижнем Новгороде журналиста нашли мертвым

«Грачев Сергей Юрьевич, 38 лет. Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.

О причинах смерти Грачева пока ничего не известно.

Грачев находился в Нижнем Новгороде в командировке и должен был освещать события проходящего там кинофестиваля «Горький fest».

Последний раз Сергея видели 21 июля, когда он выходил из отеля «Шератон».