В Перу столкнулись два туристических поезда

Два туристических поезда столкнулись по пути к всемирно известному историческому памятнику эпохи инков Мачу-Пикчу в Перу

Как сообщает портал Comercio, в результате столкновения несколько человек получили ранения. Из-за протестов местных жителей, перекрывших пути, один поезд задержался, и следующий за ним врезался в предыдущий состав.

Оба поезда следовали из города Куско в Мачу-Пикчу.