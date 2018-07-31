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Пассажиров самолета Ryanair эвакуировали в Барселоне
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Пассажиров самолета Ryanair эвакуировали в аэропорту Барселоны 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Пассажиров авиакомпании Ryanair эвакуировали с самолета в международном аэропорту Барселоны Эль-Прат из-за загоревшегося мобильного телефона. Об этом говорится в распространенной во вторник публикации лоукостера в Twitter.
Самолет должен был направиться на Ибицу. В свою очередь, как передает газета Mundo Deportivo, в момент инцидента воздушное судно уже готовилось начать маневры для взлета.
После того, как загорелось электронное устройство одного из пассажиров, был задействован аварийный протокол, предусматривающий эвакуацию находившихся на борту людей с помощью специального надувного трапа. В результате инцидента никто не пострадал.
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