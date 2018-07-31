Со счетов зарезанного сестрами отца пропали все деньги 

Со счетов убитого дочерьми Михаила Хачатуряна исчезли все деньги, пишет «Московский комсомолец».
Об исчезновении денег заявили друзья и родственники погибшего на похоронах, которые состоялись 31 июля в Подмосковье.
«В последнее время столько грязи вывалили на Михаила, но никто не хочет докопаться до правды. Почему никто не спрашивает, куда пропали все деньги со счетов Хачатуряна? Ничего ведь не осталось», — рассказал один из друзей убитого.
По его словам, дочери знали пароли от всех банковских карт отца, поскольку Хачатурян им «всецело доверял».
При этом собеседник издания отказался назвать Михаила богатым человеком и сказал, что деньгами ему помогали влиятельные знакомые.