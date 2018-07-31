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Со счетов зарезанного сестрами отца пропали все деньги
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Со счетов зарезанного сестрами отца пропали все деньги 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Со счетов убитого дочерьми Михаила Хачатуряна исчезли все деньги, пишет «Московский комсомолец».
Об исчезновении денег заявили друзья и родственники погибшего на похоронах, которые состоялись 31 июля в Подмосковье.
>> Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
«В последнее время столько грязи вывалили на Михаила, но никто не хочет докопаться до правды. Почему никто не спрашивает, куда пропали все деньги со счетов Хачатуряна? Ничего ведь не осталось», — рассказал один из друзей убитого.
По его словам, дочери знали пароли от всех банковских карт отца, поскольку Хачатурян им «всецело доверял».
При этом собеседник издания отказался назвать Михаила богатым человеком и сказал, что деньгами ему помогали влиятельные знакомые.
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