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Осужденные в ярославской колонии прекратили голодовку
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Осужденные в ярославской колонии прекратили голодовку 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Александр Степанов / "7×7"
Осужденные в ярославской колонии прекратили голодовку, потому что руководство УФСИН пошло навстречу их требованиям, сообщил РИА Новости во вторник уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.
По данным омбудсмена, голодовку объявили шесть человек, в их числе жестоко избитый в колонии №1 Евгений Макаров. УФСИН по региону пояснило, что осужденные требуют "создания льготных условий отбывания наказания". По словам Бабуркина, требования осужденных касались бытовых вопросов, были законными и обоснованными.
"Я только что вышел из колонии и могу доложить, что голодовка прекращена всеми шестью осужденными. Вопросы решены благодаря конструктивной позиции, в частности, временно исполняющего обязанности руководителя управления ФСИН по Ярославской области Василия Михайленко", — сказал Бабуркин.
Видео с жестоким избиением заключенного Евгения Макарова ранее опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. Сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. В деле фигурируют восемь подозреваемых. Семь заключены под стражу, один помещен под домашний арест.
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