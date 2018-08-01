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Настоятель монастыря изрезал собаку на глазах у ребенка
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Настоятель орловского монастыря изрезал собаку на глазах у ребенка 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Настоятеля скита в Орловской области отстранили от службы после издевательства над собакой на глазах у ребенка. Об этом «Орловским новостям» сообщил епископ Алексий Мценский.
«Мы все равны перед законом. Он сейчас будет отвечать перед законом», — подчеркнул священнослужитель.
Ранее в редакцию издания обратилась местная жительница. Она рассказала, что монах Филарет изрезал ножом ее пса, когда за этим наблюдал ее сын. 13-летний Себастьян в это время прислуживал в монастыре, а питомец был с ним, уточняет Medialeaks.
Животное отвезли в ветеринарную клинику, там специалисты диагностировали у него множественные ножевые ранения головы и тела. Псу пришлось удались один глаз.
Хозяйка обратилась в прокуратуру. Проводится проверка на наличие признаков преступления по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).
23 июля сообщалось, что две сестры в Алтайском крае разрубили котенка топором и засняли происходящее на видео. Сотрудники полиции поставили школьниц на профилактический учет. На их родителей составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию.
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