Настоятель монастыря изрезал собаку на глазах у ребенка

Настоятель орловского монастыря изрезал собаку на глазах у ребенка

Настоятеля скита в Орловской области отстранили от службы после издевательства над собакой на глазах у ребенка. Об этом «Орловским новостям» сообщил епископ Алексий Мценский.

«Мы все равны перед законом. Он сейчас будет отвечать перед законом», — подчеркнул священнослужитель.

Ранее в редакцию издания обратилась местная жительница. Она рассказала, что монах Филарет изрезал ножом ее пса, когда за этим наблюдал ее сын. 13-летний Себастьян в это время прислуживал в монастыре, а питомец был с ним, уточняет Medialeaks.

Животное отвезли в ветеринарную клинику, там специалисты диагностировали у него множественные ножевые ранения головы и тела. Псу пришлось удались один глаз.

Хозяйка обратилась в прокуратуру . Проводится проверка на наличие признаков преступления по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).