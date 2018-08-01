Опознание тел погибших журналистов завершено

Опознание тел российских журналистов, погибших в ЦАР, завершено

Процедура опознания тел погибших в ЦАР российских журналистов завершена, сообщил Центр управления расследованиями.

"В настоящий момент процедура опознания тел завершена, и мы готовимся к возврату тел в Россию, который должен состояться 4 августа. Мы находимся в постоянном контакте с семьями погибших коллег и оказываем им необходимую помощь", — говорится в заявлении ЦУР.

Отмечается, что вместе с рядом международных организаций ЦУР проводит собственное расследование с целью выяснения всех обстоятельств трагедии и выявление виновных. По информации ЦУР, журналисты были убиты 30 июля из автоматического оружия в 180 км от Банги , при этом мотив убийства, а также личности напавших в настоящий момент неизвестны.

"Место, где произошла трагедия, находится между населенными пунктами Сибю и Кага-Бандоро, что в стороне от предполагаемого маршрута группы. Причины и обстоятельства отклонения от маршрута нам неизвестны. Оперативного контакта с Орханом, Александром и Кириллом у нас в тот момент не было, поскольку вне городов в ЦАР практически нет связи", — говорится в сообщении.

МИД РФ ранее сообщил, что 30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.

Ситуация в ЦАР обострилась в 2013 году после свержения президента Франсуа Бозизе , находившегося во главе страны с 2003 года. Боевикам исламистской группировки "Селека", свергнувшей Бозизе, начали противостоять христианские формирования "Анти-Балака". По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи человек.

Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо рассчитывать не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.