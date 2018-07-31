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Названы имена убитых россиян в Африке
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Названы имена убитых россиян в Африке 

Рамблер 1 час назад
В Центральноафриканской республике погибли российский журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, сообщает «Дождь».
>> В Африке убили россиян
Личности погибших подтвердили изданию два источника в «Центре управления расследованиями», сотрудники миссии ООН в ЦАР и местные госслужащие.
По данным «Центра управления расследования», журналисты снимали в Африке фильм о ЧВК Вагнера.
По данным AFP, тела троих россиян обнаружили в 23 километрах от города Сибут. Они были убиты неустановленными вооруженными людьми.
Источник в полиции ЦАР предварительным мотивом убийства называет ограбление.
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