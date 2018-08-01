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Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
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Люди в тюрбанах. Кто убил российских журналистов в ЦАР? 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Чиновник из города Сибю рассказал, что перед убийством Джемаля, Радченко и Расторгуева захватили люди в тюрбанах.
В Центральноафриканской республике убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они снимали документальный фильм про ЧВК Вагнера в ЦАР. Тела граждан РФ обнаружили 31 июля в 23 километрах от города Сибю с огнестрельными ранениями. Личности съёмочной группы подтвердили в МИД России.
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Ранее телеведущий Максим Шевченко в эфире НСН подтвердил, что Орхан Джемаль был в командировке в ЦАР.
«Знаю, что Орхан уехал в Центральную Африканскую республику делать материал о частных военных компаниях. Вчера мой друг разговаривал с ним по телефону, по интернет-телефонии, все было нормально. Но смерть — это такое дело… Сейчас с тобой разговаривают, а через пять минут тебя убили», — сказал журналист.
Максим Шевченко подтвердил, что Орхан Джемаль погиб в ЦАР Сейчас СМИ сообщают несколько версий произошедшего. Согласно одной из них, журналиста и его коллег убили с целью ограбления: с собой у них была дорога аппаратура. В то же время, как утверждает Telegram-канал Mash, россиян могли убить из-за разборок местных жителей с сотрудниками ЧВК, сообщает Ura.ru.
В то же время чиновник города Сибю Марселин Йойо рассказал, что перед убийством Джемаля, Расторгуева и Радченко захватили трое неизвестных. Все они говорили на арабском языке. Отмечается, что журналист и его коллеги покинули город около 19:00. Их уговаривали остаться, так как на улице уже стемнело, однако они не послушались.
«Силы безопасности советовали им не уезжать, потому что уже было темно. Их захватили около 10 человек. Они были в тюрбанах и говорили только по-арабски», — цитирует слова Йойо AP.
Напомним, Джемаль, Расторгуев и Радченко снимали в ЦАР фильм о ЧВК Вагнера, который является совместным проектом Расторгуева и «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского, сообщает «Дождь». В день, когда их убили, они направлялись в город Бомбари. Известно, что из всех находившихся в машине выжить удалось только водителю. Сейчас жители Москвы несут цветы к Центральному дому журналиста, чтобы почтить память россиян.
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