Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР

Люди в тюрбанах. Кто убил российских журналистов в ЦАР?

Центральноафриканской республике убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они снимали документальный фильм про ЧВК Вагнера в ЦАР. Тела граждан РФ обнаружили 31 июля в 23 километрах от города Сибю с огнестрельными ранениями. Личности съёмочной группы подтвердили в МИД России

Ранее телеведущий Максим Шевченко в эфире НСН подтвердил, что Орхан Джемаль был в командировке в ЦАР.

«Знаю, что Орхан уехал в Центральную Африканскую республику делать материал о частных военных компаниях. Вчера мой друг разговаривал с ним по телефону, по интернет-телефонии, все было нормально. Но смерть — это такое дело… Сейчас с тобой разговаривают, а через пять минут тебя убили», — сказал журналист.

Максим Шевченко подтвердил, что Орхан Джемаль погиб в ЦАР Сейчас СМИ сообщают несколько версий произошедшего. Согласно одной из них, журналиста и его коллег убили с целью ограбления: с собой у них была дорога аппаратура. В то же время, как утверждает Telegram-канал Mash, россиян могли убить из-за разборок местных жителей с сотрудниками ЧВК, сообщает Ura.ru.

В то же время чиновник города Сибю Марселин Йойо рассказал, что перед убийством Джемаля, Расторгуева и Радченко захватили трое неизвестных. Все они говорили на арабском языке. Отмечается, что журналист и его коллеги покинули город около 19:00. Их уговаривали остаться, так как на улице уже стемнело, однако они не послушались.

«Силы безопасности советовали им не уезжать, потому что уже было темно. Их захватили около 10 человек. Они были в тюрбанах и говорили только по-арабски», — цитирует слова Йойо AP.