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«Известия» опровергли убийство своих сотрудников в ЦАР
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«Известия»: Ни один сотрудник редакции не находился в ЦАР 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Ни один сотрудник «Известий» не находился на территории Центральноафриканской Республики (ЦАР), редакция работает в обычном режиме. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе МИЦ «Известия».
«Ни один сотрудник «Известий» в последнее время на территории Центральноафриканской Республики не находился. Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет», — заявил собеседник агентства.
Ранее СМИ сообщили, что в ЦАР убиты три человека, у двоих из которых при себе найдены пресс-карты сотрудников «Известий». Однако информации о том, что они являются россиянами, не было.
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