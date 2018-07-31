«Известия» опровергли убийство своих сотрудников в ЦАР

«Известия»: Ни один сотрудник редакции не находился в ЦАР

Ни один сотрудник «Известий» не находился на территории Центральноафриканской Республики (ЦАР), редакция работает в обычном режиме. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе МИЦ «Известия».

«Ни один сотрудник «Известий» в последнее время на территории Центральноафриканской Республики не находился. Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет», — заявил собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что в ЦАР убиты три человека, у двоих из которых при себе найдены пресс-карты сотрудников «Известий». Однако информации о том, что они являются россиянами, не было.