Жители Киева стали жертвами шаурмы

Число отравившихся шаурмой в Киеве достигло 70 человек

Правоохранительные органы украинской столицы возбудили уголовное дело по факту массового отравления.

До 70 человек увеличилось число пострадавших от отравления шаурмой в Киеве. Об этом сообщили в Госпотребслужбе Украины.

По информации ведомства, медики диагностировали у пострадавших, среди которых не менее 10 детей, сальмонеллез.

«По состоянию на 17.00 (совпадает с мск) 1 августа 2018 года в Киеве зарегистрировано 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе десять случаев среди детей», — говорится в сообщении украинской Госпотребслужбы.

Ведомство уже направило запрос киевскому мэру Виталию Кличко с просьбой создать комиссию, которая займется проверкой торговых точкек, занимающихся продажей шаурмы.

Правоохранительные органы украинской столицы возбудили уголовное дело по факту массового отравления по статье о нарушении санитарных норм. Ведется следствие.