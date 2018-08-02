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Жители Киева стали жертвами шаурмы
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Число отравившихся шаурмой в Киеве достигло 70 человек 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
Правоохранительные органы украинской столицы возбудили уголовное дело по факту массового отравления.
До 70 человек увеличилось число пострадавших от отравления шаурмой в Киеве. Об этом сообщили в Госпотребслужбе Украины.
По информации ведомства, медики диагностировали у пострадавших, среди которых не менее 10 детей, сальмонеллез.
«По состоянию на 17.00 (совпадает с мск) 1 августа 2018 года в Киеве зарегистрировано 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе десять случаев среди детей», — говорится в сообщении украинской Госпотребслужбы.
Ведомство уже направило запрос киевскому мэру Виталию Кличко с просьбой создать комиссию, которая займется проверкой торговых точкек, занимающихся продажей шаурмы.
Правоохранительные органы украинской столицы возбудили уголовное дело по факту массового отравления по статье о нарушении санитарных норм. Ведется следствие.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе задумались о запрете шаурмы в связи с опасностью, которую представляет это блюдо для здоровья потребителей.
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