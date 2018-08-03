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Убийство журналистов в ЦАР: факты и домыслы
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Убийство журналистов в Центральной Африке: факты и домыслы 

BFM.RU
Фото: Baz Ratner/Reuters
Следственная группа жандармерии Центральноафриканской Республики осмотрела место убийства трех россиян, а также допросила местных жителей. В результате «получить существенно новые сведения по делу не удалось», — заявил ТАСС временный поверенный в делах России в ЦАР Виктор Токмаков.
Исходя из того, как развиваются события, есть вероятность, что этих сведений не будет и впредь. Что известно на данный момент. В ЦАР работу российских журналистов должен был координировать некий сотрудник ООН Мартин. Факт ли это? Нет. В ООН говорят: такого сотрудника не существует.
В ЦУР утверждают, что контакт был налажен именно с ним. Могут ли в миссии ООН скрывать реально существующего коллегу, например, чтобы обеспечить его же безопасность или чтобы сохранить репутацию? Наверное, да. Рассказали ли в ЦУР еще какие-то детали об этом человеке? Нет.
Далее: главный свидетель — водитель автомобиля, на котором передвигалась съемочная группа, жив. Факт ли это? Нет. О том, что этот человек жив, говорит местная полиция. Возможно ли, что водителя тоже убили, но местным правоохранителям нужно было на кого-то сослаться, чтобы сказать, что на машину напали десять человек, говоривших по-арабски? Возможно.
Возможно ли, что водитель жив, но он не одна из жертв нападения, а его соучастник или даже организатор? Возможно. Если верить словам тех, кто бывал в ЦАР, в этой стране могут убить и за 10 долларов, не то, что за 8,5 тысяч, которые якобы были с собой у убитых россиян.
Есть еще фотографии (внимание, шкирующие снимки) тел двоих погибших и автомобиля. На фото на машине — пулевые отверстия. В двери и на лобовом стекле на стороне пассажира. Можно ли на основании этих снимков делать какие-то выводы? Нет. Можно ли верить, что это вообще именно та машина — вопрос к доверию местной полиции в принципе.
По фото погибших опознали родственники и коллеги. И это, к сожалению, единственное, что объективно. Многие сейчас спорят о том, как должны были ехать в ЦАР российские журналисты. Если делать все, как положено, то есть через МИД, никто ничего не снимет. Командировку с высокой долей вероятности просто не согласуют.
Ехать ли с частной охраной? Возможно, и многие обвиняют ЦУР Ходорковского в том, что он не оплатил такие услуги, но где гарантии того, что эти же нанятые охранники и не убьют своего клиента или не сдадут его другим за вознаграждение. Другой аспект: как можно что-то снять, не привлекая к себе внимания, если с тобой группа вооруженных людей на трех джипах?
Могли ли российских журналистов убить члены одной из местных бандитских группировок — да. Могли ли их ликвидировать бойцы ЧВК, если они там есть, — тоже да, при этом местные власти этого официально не признают, ведь, если верить данным о том, что там есть российские наемники, они же и охраняют действующего президента ЦАР.
Могли ли люди из якобы базирующейся там ЧВК заказать убийство российских журналистов местным бандитам — почему нет? Сигнал другим желающим что-то расследовать, в таком случае, дан очень четкий. Есть факт — в Центральноафриканской республике трагически погибли талантливые российские военкор, режиссер и оператор, по признанию коллег, одни из лучших в своем деле. Все остальное, с учетом специфики этой страны и этой командировки, к сожалению, лишь пространство для споров и догадок.
«Московский комсомолец» напоминает, что в 2014 году в Центральноафриканской республике была убита 26-летняя французская фотожурналистка Камий Лепаж. Власти Франции пообещали провести тщательное расследование, но убийцы до сих пор не найдены.
Не помогло даже то, что французские расследователи сами приехали в ЦАР. Позднее Париж направил запрос в офис генпрокурора ЦАР, чтобы узнать, как продвигается дело. Власти республики ответили, что не обладают необходимыми для расследования ресурсами, в том числе машиной для посещения места убийства.
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