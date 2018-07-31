Арестован третий фигурант дела о хищении в НПО Лавочкина

Суд арестовал третьего фигуранта дела о хищении в НПО Лавочкина

Бабушкинский суд Москвы во вторник заключил под стражу адвоката Игоря Третьякова , третьего фигуранта дела о мошенничестве в НПО им Лавочкина на 330 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить: избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — гласит решение.

Таким образом, судья согласился с доводами следователя о том, что при более мягкой мере пресечения адвокат сможет скрыться или надавить на свидетелей.

Защита просила ограничиться домашним арестом.

"Работа (по защите интересов НПО в судах) была проделана, и работа положительная. Я и мои подчиненные участвовали более чем в 200 заседаниях", — заявил в суде Третьяков.

По его словам, только по одному из исков, где "Роскосмос" требовал от НПО Лавочкина 235 миллионов рублей, суд, благодаря усилиям защиты, взыскал лишь 21 миллион. И таких разбирательств было более 20, подчеркнул Третьяков.

Гендиректору НПО Лавочкина депутату Мособлдумы Сергею Лемешевскому , главе дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Третьякову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Всем им грозит до 10 лет колонии.

По версии следствия, деньги были похищены через фиктивные договора с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". На деле, юридические услуги, считает следствие, выполняли штатные сотрудники НПО, а общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей.