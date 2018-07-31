Участникам Pussy Riot вменяют новые статьи, сообщил источник

Продюсеру панк-группы Pussy Riot Петру Верзилову и трем активисткам, выбежавшим на поле стадиона "Лужники" в финале чемпионата мира по футболу, вменяют две новых статьи КоАП: о нарушении правил проведения публичного мероприятия и неповиновении требованиям полиции , сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее суд признал молодых людей виновными по статье КоАП о грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Им было назначено наказание в виде 15 суток административного ареста и на три года запрещено посещение официальных спортивных соревнований. Позже суд еще и оштрафовал всех на 1,5 тысячи рублей за незаконное ношение полицейской формы.

"Верзилов был доставлен в отдел полиции за совершение правонарушения по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении"), остальные были задержаны еще и за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции", — пояснил источник.

Верзилову грозит административный арест на срок до 10 суток, остальным задержанным — до 15 суток.

Три девушки и молодой человек 15 июля выбежали во втором тайме финального матча чемпионата мира на футбольное поле, с которого были оперативно удалены контрольно-распорядительной службой стадиона. Их отвезли в отдел полиции, где составили протоколы об административных нарушениях.