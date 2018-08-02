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В Подмосковье расследуют нападение мастифа на ребенка
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СК возбудил дело о нападении тибетского мастифа на девочку в Подмосковье 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения тибетского мастифа на ребенка в Подмосковье. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
"Следственными органами Следственного комитета России по Московской области по результатам проведенной проверки по информации, прозвучавшей в эфире одного из федеральных телеканалов, о нападении собаки на 11-летнюю девочку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности")", — сообщила она.
По предварительным данным, 17 июля на одной из улиц Талдома собака породы тибетский мастиф покусала девочку, причинив ей множественные поверхностные раны и ссадины в области спины и плеч. В рамках расследования будет установлено, поступали ли ранее жалобы граждан на нападения этой собаки на прохожих и какие меры были приняты должностными лицами для исключения подобных фактов впредь.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мастифа на девочку.
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