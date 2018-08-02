В Подмосковье расследуют нападение мастифа на ребенка

СК возбудил дело о нападении тибетского мастифа на девочку в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения тибетского мастифа на ребенка в Подмосковье . Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственными органами Следственного комитета России по Московской области по результатам проведенной проверки по информации, прозвучавшей в эфире одного из федеральных телеканалов, о нападении собаки на 11-летнюю девочку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности")", — сообщила она.

По предварительным данным, 17 июля на одной из улиц Талдома собака породы тибетский мастиф покусала девочку, причинив ей множественные поверхностные раны и ссадины в области спины и плеч. В рамках расследования будет установлено, поступали ли ранее жалобы граждан на нападения этой собаки на прохожих и какие меры были приняты должностными лицами для исключения подобных фактов впредь.