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Самолет экстренно посадили из-за невыносимого запаха
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Самолет совершил посадку из-за невыносимого запаха 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Самолет авиакомпании Spirit с 220 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку из-за невыносимого запаха на борту, пишет Insider.
Пассажиры самолета, направлявшегося из Нью-Йорка в Форт-Лодердейл, начали жаловаться на тошноту и жжение в горле.
Командир самолета принял решение посадить самолет в городе Мертл-Бич, чтобы найти источник неприятного запаха, однако поиск не принес результатов.
После приземления нескольким пассажирам понадобилась медицинская помощь, остальные остались в аэропорту дожидаться следующего рейса.
В конце мая «Боинг» авиакомпании Transavia Airlines совершил экстренную посадку из-за дурнопахнущего пассажира. Им оказался российский музыкант Андрей Сучилин. Через месяц он скончался из-за заболевания, вызывающего некроз тканей.
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