Самолет экстренно посадили из-за невыносимого запаха

Самолет совершил посадку из-за невыносимого запаха

Самолет авиакомпании Spirit с 220 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку из-за невыносимого запаха на борту, пишет Insider.

Пассажиры самолета, направлявшегося из Нью-Йорка в Форт-Лодердейл, начали жаловаться на тошноту и жжение в горле.

Командир самолета принял решение посадить самолет в городе Мертл-Бич , чтобы найти источник неприятного запаха, однако поиск не принес результатов.

После приземления нескольким пассажирам понадобилась медицинская помощь, остальные остались в аэропорту дожидаться следующего рейса.

В конце мая «Боинг» авиакомпании Transavia Airlines совершил экстренную посадку из-за дурнопахнущего пассажира. Им оказался российский музыкант Андрей Сучилин. Через месяц он скончался из-за заболевания, вызывающего некроз тканей.