В Белоруссии россиянку посадили за грамм марихуаны

Суд в белорусском Бресте приговорил россиянку к трем годам тюремного заключения за незаконное хранение и провоз через границу 1,14 граммов марихуаны, сообщает БелТа.

26-летняя инстаграм-модель из Екатеринбурга Мария Хрестина была арестована 5 мая на белорусско-польской границе.

Белорусские пограничники обнаружили у нее «не менее 1,14 граммов» марихуаны, спрятанной в ручной клади.

Предположительно, девушка приобрела наркотик в одной из стран ЕС

Во время задержания Хрестина сдала анализы, которые подтвердили «содержание в ее организме наркотических веществ».