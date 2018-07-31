Ещё
В Белоруссии россиянку посадили за грамм марихуаны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Белоруссии россиянку посадили за грамм марихуаны 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @mary_khrest
Суд в белорусском Бресте приговорил россиянку к трем годам тюремного заключения за незаконное хранение и провоз через границу 1,14 граммов марихуаны, сообщает БелТа.
26-летняя инстаграм-модель из Екатеринбурга Мария Хрестина была арестована 5 мая на белорусско-польской границе.
Белорусские пограничники обнаружили у нее «не менее 1,14 граммов» марихуаны, спрятанной в ручной клади.
Предположительно, девушка приобрела наркотик в одной из стран ЕС.
Во время задержания Хрестина сдала анализы, которые подтвердили «содержание в ее организме наркотических веществ».
Россиянке назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.
Комментарии3  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских журналистов расстреляли из засады116
Лепс ударил Аллу Михееву166
Со счетов зарезанного сестрами отца пропали все деньги74
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России335
Названы имена убитых россиян в Африке257
Видео
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение