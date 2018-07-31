В Белоруссии россиянку посадили за грамм марихуаны 

Суд в белорусском Бресте приговорил россиянку к трем годам тюремного заключения за незаконное хранение и провоз через границу 1,14 граммов марихуаны, сообщает БелТа.
26-летняя инстаграм-модель из Екатеринбурга Мария Хрестина была арестована 5 мая на белорусско-польской границе.
Белорусские пограничники обнаружили у нее «не менее 1,14 граммов» марихуаны, спрятанной в ручной клади.
Предположительно, девушка приобрела наркотик в одной из стран ЕС.
Во время задержания Хрестина сдала анализы, которые подтвердили «содержание в ее организме наркотических веществ».
Россиянке назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.