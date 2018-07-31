Главный тюремщик пригрозил подчиненным

«В конце концов мы дадим должную оценку…, чтобы такого не происходило впредь», — отметил он.

Корниенко выступил с осуждением «поведения» сотрудников ИК №1 Ярославской области , причастных к эпизоду, который дискредитирует уголовно-исполнительную систему.

«Каждый сотрудник будет наказан в меру своей вины», — добавил Корниенко.

В совещании, проводившемся в режиме видеоконференции, как отметили в агентстве, участвовали все сотрудники службы, свободные от дежурств.

Ранее Максименко попросил прощения у заключенного Евгения Макарова , которого подвергли жестокой пытки и избиению сотрудники ярославского колонии.

«Там пока поступательно, еще не все уволены. Позиция директора ФСИН, как и всего руководства — что наша служба должна быть открытой, мы не собираемся выгораживать честь мундира», — добавил он.

20 июля в сети появилась десятиминутная видеозапись избиения заключенного Евгения Макарова сотрудниками исправительной колонии в Ярославской области. Инцидент произошел в июле прошлого года. Проведенная тогда проверка по факту причинения Макарову телесных повреждений закончилась постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела. Причиной для пытки, как предполагается, стало неуважительное отношение заключенного к тюремщику. После публикации видео в сети было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. 17 сотрудников колонии отстранены от работы, восемь — задержаны.