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Главный тюремщик пригрозил подчиненным
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Главный тюремщик пригрозил подчиненным 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
На совещании с руководителями и сотрудниками территориальных подразделений Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) директор ведомства Геннадий Корниенко пригрозил неотвратимым наказанием за случаи, подобные пытке заключенного в ярославской колонии, передает ТАСС.
«В конце концов мы дадим должную оценку…, чтобы такого не происходило впредь», — отметил он.
Корниенко выступил с осуждением «поведения» сотрудников ИК №1 Ярославской области, причастных к эпизоду, который дискредитирует уголовно-исполнительную систему.
«Каждый сотрудник будет наказан в меру своей вины», — добавил Корниенко.
В совещании, проводившемся в режиме видеоконференции, как отметили в агентстве, участвовали все сотрудники службы, свободные от дежурств.
Ранее Максименко попросил прощения у заключенного Евгения Макарова, которого подвергли жестокой пытки и избиению сотрудники ярославского колонии.
«Там пока поступательно, еще не все уволены. Позиция директора ФСИН, как и всего руководства — что наша служба должна быть открытой, мы не собираемся выгораживать честь мундира», — добавил он.
20 июля в сети появилась десятиминутная видеозапись избиения заключенного Евгения Макарова сотрудниками исправительной колонии в Ярославской области. Инцидент произошел в июле прошлого года. Проведенная тогда проверка по факту причинения Макарову телесных повреждений закончилась постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела. Причиной для пытки, как предполагается, стало неуважительное отношение заключенного к тюремщику. После публикации видео в сети было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. 17 сотрудников колонии отстранены от работы, восемь — задержаны.
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