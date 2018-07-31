Полиция не нашла жалоб на убитого дочерьми отца

Полиция опровергла наличие жалоб на убитого дочерьми отца

В полиции заявили об отсутствии сообщений о каких-либо происшествиях по адресу, где жили сестры, зарезавшие отца.

«За весь прошлый год и истекший период текущего года с этого адреса сообщений и заявлений о каких-либо происшествиях не поступало», — сообщили в управлении полиции по Москве.

Данные некоторых СМИ о том, что в полицию неоднократно поступали жалобы граждан о противоправных действиях в квартире Хачатурян по Алтуфьевскому шоссе, «не соответствует действительности».

Кроме того, в полиции опровергли информацию о том, что при первоначальном опросе подозреваемых были допущены нарушения.

«Перед проведением опроса 17-летней девушки ей были разъяснены ее права, предоставленные статьей 51 Конституции РФ, опрос проводился в присутствии ее матери, о чем в протоколе имеются подписи задержанной и ее законного представителя», — сообщили в ГУ МВД.