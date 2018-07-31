Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца

Три сестры рассказали об угрозах отца и рабстве

Сестры из Алтуфьево, обвиняемые в убийстве отца, рассказали, что мужчина не пускал их на учебу, хранил дома оружие и угрожал им расправой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудников московской Общественно-наблюдательной комиссии.

По словам собеседников агентства, на руках старших сестер обнаружили колото-резаные ранения. Девушки рассказали, что отец использовал их как рабынь, отпускал в школу всего семь раз за год, а мать и старший сын сбежали из дома из-за угроз.

Вечером 27 июля в одном из московских домов обнаружили тело 57-летнего мужчины с 36-ю ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет.

Девушки признали свою вину. По словам следователей, у сестер сложились неприязненные отношения с отцом, долгое время причинявшим им «моральные страдания». Им предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

СМИ писали, что мужчина употреблял наркотики, постоянно бил дочерей и якобы сам угрожал им ножом в день убийства. Сообщалось, что в его квартире нашли оружие.