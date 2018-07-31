В центре Москвы нашли гранату

Возле московской аптеки нашли гранату

Во вторник, 31 июля, на одной из улиц московского района Якиманка обнаружили ручную гранату. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, гранату нашли рядом с аптекой, расположенной на улице Большая Полянка. Местность вокруг аптеки оцепили.

Источник подчеркнул, что снаряд оказался старым. В ближайшее время его передадут саперам.

Это уже не первая подобная находка в столице. В марте гранату обнаружили на автомобильной парковке, расположенной на Кантемировской улице. В июне в одном из ресторанов Коктебельской улицы нашли муляж снаряда.