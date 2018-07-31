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В центре Москвы нашли гранату
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Возле московской аптеки нашли гранату 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Во вторник, 31 июля, на одной из улиц московского района Якиманка обнаружили ручную гранату. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, гранату нашли рядом с аптекой, расположенной на улице Большая Полянка. Местность вокруг аптеки оцепили.
Источник подчеркнул, что снаряд оказался старым. В ближайшее время его передадут саперам.
Это уже не первая подобная находка в столице. В марте гранату обнаружили на автомобильной парковке, расположенной на Кантемировской улице. В июне в одном из ресторанов Коктебельской улицы нашли муляж снаряда.
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