Рекордсмен Гиннесса встал на защиту отца сестер-убийц

Рекордсмен книги рекордов Гинесса Брюс Хлебников , друживший с убитым Михаилом Хачатуряном, назвал его «святым человеком», который любил своих дочерей. Об этом пишет « Московский комсомолец ».

По словам Хлебникова, Хачатурян помогал церквям и тюрьмам, но при этом нигде не работал. Мужчина якобы зарабатывал тем, что знакомил одних влиятельных людей с другими.

Хлебников не поверил в то, что его друг мог издеваться над детьми.

«Хачатурян, как любой армянин, был строгим, но не деспотом. Он души не чаял в своих дочерях, всегда говорил об этом», — подчеркнул он.

По его словам, Хачатурян баловал девушек, покупал им iPhone новой модели, одежду и украшения.

«Сами же сестры по отношению к отцу вели себя потребительски. Дома они палец о палец не ударяли, жили в свое удовольствие», — утверждает Хлебников.

Он добавил, что у Хачатуряна было слабое здоровье, он часто лежал в больницах и с трудом поднимался по лестнице из-за тяжелой формы сахарного диабета, а его дочери, наоборот, — физически сильные и уверенные в себе девушки.

Вечером 27 июля в одном из московских домов обнаружили тело 57-летнего мужчины с 36-ю ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет.

Девушки признали свою вину. По словам следователей, у сестер сложились неприязненные отношения с отцом, долгое время причинявшим им «моральные страдания». Им предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц.

СМИ писали, что мужчина употреблял наркотики, постоянно бил дочерей и якобы сам угрожал им ножом в день убийства. Сообщалось, что в его квартире нашли оружие и неизвестные таблетки.