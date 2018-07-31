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Рекордсмен Гиннесса встал на защиту отца сестер-убийц
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Рекордсмен Гиннесса встал на защиту отца сестер-убийц 

Рамблер 7 часов назад
Фото: соцсети
Рекордсмен книги рекордов Гинесса Брюс Хлебников, друживший с убитым Михаилом Хачатуряном, назвал его «святым человеком», который любил своих дочерей. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По словам Хлебникова, Хачатурян помогал церквям и тюрьмам, но при этом нигде не работал. Мужчина якобы зарабатывал тем, что знакомил одних влиятельных людей с другими.
Хлебников не поверил в то, что его друг мог издеваться над детьми.
«Хачатурян, как любой армянин, был строгим, но не деспотом. Он души не чаял в своих дочерях, всегда говорил об этом», — подчеркнул он.
По его словам, Хачатурян баловал девушек, покупал им iPhone новой модели, одежду и украшения.
«Сами же сестры по отношению к отцу вели себя потребительски. Дома они палец о палец не ударяли, жили в свое удовольствие», — утверждает Хлебников.
Он добавил, что у Хачатуряна было слабое здоровье, он часто лежал в больницах и с трудом поднимался по лестнице из-за тяжелой формы сахарного диабета, а его дочери, наоборот, — физически сильные и уверенные в себе девушки.
Вечером 27 июля в одном из московских домов обнаружили тело 57-летнего мужчины с 36-ю ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет.
Девушки признали свою вину. По словам следователей, у сестер сложились неприязненные отношения с отцом, долгое время причинявшим им «моральные страдания». Им предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц.
СМИ писали, что мужчина употреблял наркотики, постоянно бил дочерей и якобы сам угрожал им ножом в день убийства. Сообщалось, что в его квартире нашли оружие и неизвестные таблетки.
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