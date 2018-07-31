Женщина выкинула из окна «ненужного ей ребенка»

Женщина выбросила младенца в окно второго этажа, девочка получила серьезные травмы головы, врачи борются за ее жизнь.

По данным следствия, 23-летняя женщина с любовником и двумя детьми находилась в гостях у друзей, где употребляла алкоголь.

Между женщиной и ее любовником возникла ссора, в ходе которой она заявила, что 3-месячная дочь не нужна ни ей, ни ее любовнику. Женщина взяла ребенка на ноги и выбросила в окно 2-го этажа. После этого она опомнилась и выбежала на улицу к ребенку, а ее сын бросился к соседям за помощью.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего».