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Американцы кормили прахом аутичную родственницу
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Американцы кормили прахом аутичную родственницу 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: depositphotos.com
Американское семейство «приютило» аутичную родственницу, превратив ее в рабыню. Об этом сообщает Newsweek.
По информации издания, пятеро членов семьи Ноуп из города Амит-Сити (Луизиана), родители и трое детей, после смерти родственницы дали крышу над головой — прикрытую брезентом клетку — ее страдающей аутизмом 22-летней дочери.
Более того, в течение последовавшего года Ноупы подсадили девушку на наркотики, избивали ее, заставляли работать за еду, насиловали и вынуждали заниматься сексом с их гостями, скормили ей прах собственной матери, угрожали смертью за попытку побега и крали полагавшиеся ей социальные пособия.
Обстановка в доме американцев стала достоянием общественности и полиции лишь после того, как один из гостей Ноупов описал ее правоохранителям, после чего те арестовали все семейство.
Четверым Ноупам были предъявили обвинения в незаконном удержании, пытках, сексуальной эксплуатации, принуждении к труду и угрозах, за что они могут сесть пожизненно, а младшей из членов семьи, пользовавшейся трудом аутистки, но не участвовавшей в издевательствах над ней, грозит пять лет тюрьмы.
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