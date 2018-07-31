Американцы кормили прахом аутичную родственницу

Американское семейство «приютило» аутичную родственницу, превратив ее в рабыню. Об этом сообщает Newsweek.

По информации издания, пятеро членов семьи Ноуп из города Амит-Сити (Луизиана), родители и трое детей, после смерти родственницы дали крышу над головой — прикрытую брезентом клетку — ее страдающей аутизмом 22-летней дочери.

Более того, в течение последовавшего года Ноупы подсадили девушку на наркотики, избивали ее, заставляли работать за еду, насиловали и вынуждали заниматься сексом с их гостями, скормили ей прах собственной матери, угрожали смертью за попытку побега и крали полагавшиеся ей социальные пособия.

Обстановка в доме американцев стала достоянием общественности и полиции лишь после того, как один из гостей Ноупов описал ее правоохранителям, после чего те арестовали все семейство.

Четверым Ноупам были предъявили обвинения в незаконном удержании, пытках, сексуальной эксплуатации, принуждении к труду и угрозах, за что они могут сесть пожизненно, а младшей из членов семьи, пользовавшейся трудом аутистки, но не участвовавшей в издевательствах над ней, грозит пять лет тюрьмы.