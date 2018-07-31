Южнокорейский самолет задымился на взлете

Самолет корейской Asiana Airlines задымился на взлете

Самолет второй крупнейшей авиакомпании Южной Кореи Asiana Airlines задымился во время подготовки ко взлету, из-за чего борт пришлось возвращать и проводить экстренную проверку.

Как сообщили в министерстве транспорта Республики Кореи, инцидент произошел вчера — 30 июля в 16 часов 50 минут по местному времени в Инчхонском международном аэропорту. Борт Asiana Airlines должен был вылететь по маршруту Инчхон Джакарта . В лайнере находились 302 пассажира и члена экипажа. Внезапно из хвоста самолета повалил белый дым, что заставило остановить процедуру вылета.

К самолету были срочно направлены пожарные машины, но в итоге дым прекратился. Пассажирам и экипажу пришлось покинуть самолет, который был отправлен на проверку. Багаж перегрузили на другой борт Asiana Airlines, куда также пересадили и пассажиров. В итоге с задержкой на 1 час 15 минут все вылетели и благополучно приземлились в Джакарте уже на другом самолете авиакомпании.

Происшествие стало еще одним ударом по престижу Asiana Airlines, которая совсем недавно оказалась в кризисе из-за невозможности обеспечить подвоз на борт наборов питания. Из-за этого пришлось задерживать рейсы либо отказаться от предоставления питания пассажирам во время полета.