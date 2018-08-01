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Против военной базы РФ готовился теракт
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В застенках ДНР нашлись сотни россиян

В Таджикистане предотвратили теракт против российской военной базы 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: АР
В Таджикистане нейтрализована подпольная террористическая ячейка запрещенной в стране "Партии исламского возрождения", члены которой планировали совершить в марте теракты, в том числе против российской военной базы, сообщили в среду РИА Новости в центре общественных связей госкомитета нацбезопасности республики.
По данным собеседника агентства, все 14 членов ячейки были задержаны сотрудниками ГКНБ в феврале этого года, в марте в ходе празднования Навруза они планировали совершить крупные теракты, направленные, в том числе против 201-й российской военной базы в Душанбе.
Судом города Душанбе двое организаторов ячейки — житель Душанбе 25-летний Фахриддин Гулов и его ровесник Махмуджон Азамов приговорены к 26 годам лишения свободы. Другие члены ячейки приговорены к семи годам лишения свободы. Все осужденные признаны виновными в наёмничестве, организации деятельности экстремистской организации, незаконном пересечении государственной границы, а также терроризме.
По данным центра общественных связей госкомитета нацбезопасности, организаторы проходили специальную подготовку на базе под городом Джелалабад в Афганистане, после чего участвовали в боевых действиях в составе подразделений "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ).
Как заявили в ГКНБ, отправка молодых людей для боевой подготовки в Афганистан осуществлялось "при непосредственном финансировании "Партии исламского возрождения".
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